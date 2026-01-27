(16) 99963-6036
terça, 27 de janeiro de 2026
Esportes

Atletas conquistam pódios no Campeonato da Liga Regional de Jiu-Jitsu em Descalvado

27 Jan 2026 - 14h30Por Jessica Carvalho R.
No dia 18 de janeiro de 2026, atletas da Academia Romeu Berto Pedro Santos participaram do Campeonato da Liga Regional de Jiu-Jitsu, realizado na cidade de Descalvado, e alcançaram resultados expressivos, reafirmando o alto nível técnico e a excelência do trabalho desenvolvido pela equipe.

Com representantes desde as categorias infantis até o master, a academia marcou presença constante no pódio. As lutas foram disputadas em alto nível, com demonstrações de disciplina, garra e espírito esportivo, consolidando o nome da equipe entre os destaques da competição.

Resultados dos atletas

Rafael Aparecido Martins de Castro

  • Master 1 – Faixa Azul – até 88kg: 1º lugar

  • Master Absoluto – Faixa Azul: 3º lugar

Diego Henrique Fernandez Lourenço

  • 1º lugar

Otávio Augusto Pereira Petrônio

  • Adulto – Faixa Branca – até 82,300kg: 1º lugar

  • Adulto – Faixa Branca – Absoluto: 3º lugar

Marcos Vinícius Araújo Vasconcelos

  • Adulto – Faixa Branca – até 76kg: 1º lugar

  • Adulto – Faixa Branca – Absoluto: 3º lugar

Willian Jones Evangelista

  • Master 1 – Faixa Roxa – acima de 100,5kg: 2º lugar

Larício Alberto Savegnago Silva

  • Master 1 – Faixa Branca – até 120kg: 1º lugar

  • Absoluto: 2º lugar

Heitor Alberto Savegnago da Silva Nogueira

  • 7 anos – até 21kg: 2º lugar

Kauan Eduardo Faria – Medalha de Prata
Renan Silva – Medalha de Bronze
Daniel Reginaldo Menezes – Medalha de Ouro

Maria Heloísa Gilioli dos Santos

  • 3º lugar

Davi Henrique Cardoso Pinto

  • 2º lugar

Gabriela Almeida Claudio

  • 9 anos – até 58kg: 2º lugar

Maria Júlia Cardillo Boaventura

  • 10 anos – até 37kg: 1º lugar

  • Luta casada: 2º lugar

Helena Isadora Cornetta

  • 10 anos – até 66kg: 1º lugar na luta casada

Evilyn Norde dos Santos

  • 2º lugar

