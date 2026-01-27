Atletas conquistam pódios no Campeonato da Liga Regional de Jiu-Jitsu em Descalvado

No dia 18 de janeiro de 2026, atletas da Academia Romeu Berto Pedro Santos participaram do Campeonato da Liga Regional de Jiu-Jitsu, realizado na cidade de Descalvado, e alcançaram resultados expressivos, reafirmando o alto nível técnico e a excelência do trabalho desenvolvido pela equipe.

Com representantes desde as categorias infantis até o master, a academia marcou presença constante no pódio. As lutas foram disputadas em alto nível, com demonstrações de disciplina, garra e espírito esportivo, consolidando o nome da equipe entre os destaques da competição.

Resultados dos atletas

Rafael Aparecido Martins de Castro

Master 1 – Faixa Azul – até 88kg: 1º lugar

Master Absoluto – Faixa Azul: 3º lugar

Diego Henrique Fernandez Lourenço

1º lugar

Otávio Augusto Pereira Petrônio

Adulto – Faixa Branca – até 82,300kg: 1º lugar

Adulto – Faixa Branca – Absoluto: 3º lugar

Marcos Vinícius Araújo Vasconcelos

Adulto – Faixa Branca – até 76kg: 1º lugar

Adulto – Faixa Branca – Absoluto: 3º lugar

Willian Jones Evangelista

Master 1 – Faixa Roxa – acima de 100,5kg: 2º lugar

Larício Alberto Savegnago Silva

Master 1 – Faixa Branca – até 120kg: 1º lugar

Absoluto: 2º lugar

Heitor Alberto Savegnago da Silva Nogueira

7 anos – até 21kg: 2º lugar

Kauan Eduardo Faria – Medalha de Prata

Renan Silva – Medalha de Bronze

Daniel Reginaldo Menezes – Medalha de Ouro

Maria Heloísa Gilioli dos Santos

3º lugar

Davi Henrique Cardoso Pinto

2º lugar

Gabriela Almeida Claudio

9 anos – até 58kg: 2º lugar

Maria Júlia Cardillo Boaventura

10 anos – até 37kg: 1º lugar

Luta casada: 2º lugar

Helena Isadora Cornetta

10 anos – até 66kg: 1º lugar na luta casada

Evilyn Norde dos Santos

2º lugar

