Atletas conquistam pódios no Campeonato da Liga Regional de Jiu-Jitsu em Descalvado

No dia 18 de janeiro de 2026, atletas da Academia Romeu Berto Pedro Santos participaram do Campeonato da Liga Regional de Jiu-Jitsu, realizado na cidade de Descalvado, e alcançaram resultados expressivos, reafirmando o alto nível técnico e a excelência do trabalho desenvolvido pela equipe.
Com representantes desde as categorias infantis até o master, a academia marcou presença constante no pódio. As lutas foram disputadas em alto nível, com demonstrações de disciplina, garra e espírito esportivo, consolidando o nome da equipe entre os destaques da competição.
Resultados dos atletas
Rafael Aparecido Martins de Castro
Master 1 – Faixa Azul – até 88kg: 1º lugar
Master Absoluto – Faixa Azul: 3º lugar
Diego Henrique Fernandez Lourenço
1º lugar
Otávio Augusto Pereira Petrônio
Adulto – Faixa Branca – até 82,300kg: 1º lugar
Adulto – Faixa Branca – Absoluto: 3º lugar
Marcos Vinícius Araújo Vasconcelos
Adulto – Faixa Branca – até 76kg: 1º lugar
Adulto – Faixa Branca – Absoluto: 3º lugar
Willian Jones Evangelista
Master 1 – Faixa Roxa – acima de 100,5kg: 2º lugar
Larício Alberto Savegnago Silva
Master 1 – Faixa Branca – até 120kg: 1º lugar
Absoluto: 2º lugar
Heitor Alberto Savegnago da Silva Nogueira
7 anos – até 21kg: 2º lugar
Kauan Eduardo Faria – Medalha de Prata
Renan Silva – Medalha de Bronze
Daniel Reginaldo Menezes – Medalha de Ouro
Maria Heloísa Gilioli dos Santos
3º lugar
Davi Henrique Cardoso Pinto
2º lugar
Gabriela Almeida Claudio
9 anos – até 58kg: 2º lugar
Maria Júlia Cardillo Boaventura
10 anos – até 37kg: 1º lugar
Luta casada: 2º lugar
Helena Isadora Cornetta
10 anos – até 66kg: 1º lugar na luta casada
Evilyn Norde dos Santos
2º lugar