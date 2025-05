Atletas ACDs de São Carlos prestigiam Corrida 1º de Maio, em Ibaté

Equipe são-carlense fez boa apresentação da prova 1º de Maio - Crédito: Divulgação

Quatro atletas que compõem a equipe de atletismo ACD (atletas com deficiências) de São Carlos estiveram em ação na manhã desta quinta-feira, 1, quando participaram da Corrida 1° de Maio, realizada em Ibaté.

Com um percurso de 5 quilômetros, o time que integra a ASA e é comandado por Altair Maradona Pereira realizaram uma prova consistente e atendeu as expectativas.

De acordo com Maradona, o principal objetivo da equipe que são os Jogos Paralímpicos do Estado se São Paulo(Paresp) e a prova ibateense serviu como preparação para a fase regional do evento. “Nossa equipe vai representar São Carlos e com certeza trazer muitas medalhas”, disse Maradona.

Atletas e guias

Maxuel Souza Ferreira (DV) - Guia Rodrigo Paschoalim

Marcelo Santana de Oliveira (DV) - Guia Fernanda Pereira

Daniel Mendes dos Santos (DV) - Guia Altair Maradona

José Roberto da Silva (DF)

