Atleta sãocarlense é campeão no Fight Day em Ibaté

São Carlos voltou a brilhar nos tatames no último sábado (25), durante a realização do Fight Day 17, encontro regional de lutas marciais que reuniu mais de 800 espectadores, 24 atletas e representantes de cinco cidades da região, em Ibaté.

Na categoria K1 até 56 kg, a equipe do CT Raja Muay Thai, sob a coordenação do Mestre Thiago Marciano, representou o município com muita garra e técnica.

Os destaques de São Carlos foram os jovens atletas Gabriel Pante, de 16 anos, e Marco Antônio Malvino, também de 16 anos. Mesmo com apenas 10 meses de treinamento, ambos encararam adversários experientes e com nível avançado de competição, demonstrando evolução, disciplina e muita dedicação.

Em uma performance impecável, Marco Antônio venceu seus três rounds por decisão unânime dos juízes, garantindo o 1º lugar em sua categoria e trazendo mais um importante resultado para São Carlos.

