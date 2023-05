Atleta são-carlense é campeão no Sul-Americano

Atleta comemora a conquista do título no Sul-Americano - Crédito: Divulgação

O são-carlense Guilherme Rossi Gonsalves, aluno do mestre Romeu Bertho, alcançou no dia 30 de abril, o lugar mais alto do pódio do Campeonato Sul-Americano de Jiu Jitsu.

Com larga vantagem, o atleta que já possui vários títulos em sua categoria inclusive no Mundial da modalidade, venceu as três lutas e trouxe o título para São Carlos.

O evento organizado pela Confederação Brasileira de Jiu Jitsu Esportivo CBJJE, ocorreu no ginásio poliesportivo do Ibirapuera, em São Paulo e contou com atletas consagrados no esporte.

