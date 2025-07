Atleta são-carlense conquista título no BJJ PRO Curitiba 2025

O atleta são-carlense Gustavo Henrique Berti brilhou no cenário nacional do jiu-jitsu ao se sagrar campeão do BJJ PRO Curitiba, uma das competições mais importantes e disputadas do Brasil. O torneio aconteceu no último sábado (5), no Ginásio de Esportes do Tarumã, na capital paranaense.

Competindo na categoria faixa-roxa, peso médio, o atleta realizou três lutas e conquistou o ouro após finalizar dois adversários. “Estava confiante para apresentar o melhor de mim nessa competição e, felizmente, consegui o resultado esperado”, comemorou.

O lutador agradeceu o apoio dos mestres Denis Catharina e Gledson Barbaroti, de Elton Fratuci, responsável por sua preparação para o campeonato. Ele também mencionou o acompanhamento nutricional feito por João Lucas, essencial para seu desempenho físico durante toda a jornada.

“Sou grato a todos os meus companheiros de equipe, que me ajudam a evoluir diariamente, e aos meus patrocinadores, que mais uma vez me deram total apoio”, completou.

