Atleta são-carlense conquista título absoluto no Rio Winter International

O atleta são-carlense Gustavo Henrique Berti foi destaque no Rio Winter International, realizado no último domingo (13), no ginásio Velódromo Olímpico do Rio de Janeiro. Apesar de enfrentar dificuldades em sua categoria, onde passou mal e acabou sendo derrotado na segunda luta, o competidor deu a volta por cima e brilhou no absoluto, onde finalizou todos os adversários e conquistou o título da categoria.

Na final do absoluto, Gustavo dividiu o pódio com seu irmão de tatame, Rodrigo Muralha, encerrando sua participação com uma grande demonstração de força e superação.

O atleta agradeceu a Deus, aos seus mestres, companheiros de equipe, preparador físico, nutricionista e aos patrocinadores pelo apoio. “Mais um título abençoado na minha carreira. Seguimos firmes e focados”, celebrou Gustavo.

