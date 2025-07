Atleta são-carlense conquista medalha de bronze em mundial de Muay Thai

Orgulhoso, Ítalo Matheus exibe a medalha de bronze obtida no Mundial - Crédito: Divulgação

O atleta Ítalo Matheus Garcia Alonso, representante da King Fight School de São Carlos, teve uma atuação de destaque em sua estreia no Campeonato Mundial de Muay Thai. Com a ajuda do treinador Anderson Machado e do também atleta Hendry Dato, Ítalo conquistou o terceiro lugar em sua categoria, garantindo a medalha de bronze. O são-carlense disputou a categoria 67kg, e o evento foi em Verona na Itália do dia 25 ao dia 29 de junho.

Em sua trajetória no mundial, Ítalo realizou três combates, vencendo de forma impressionante suas duas primeiras lutas por nocaute. O resultado consagra o jovem atleta como uma das promessas do Muay Thai nacional e reforça a força da equipe King Fight School no cenário internacional.

A equipe fez questão de agradecer aos patrocinadores, que contribuíram para viabilizar a participação no campeonato, assim como aos empresários de São Carlos que colaboraram na organização de um bingo beneficente para arrecadar recursos para a viagem, já que, infelizmente, desta vez não houve por parte da Prefeitura.

