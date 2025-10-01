Atleta de São Carlos vence etapa do Troféu Brasil em Santos

A jovem triatleta são-carlense Gabriele Reis, representante do Sesi São Carlos, brilhou mais uma vez nas competições nacionais. No último domingo (28), ela conquistou a vitória na terceira etapa do Troféu Brasil de Triathlon, realizada na cidade de Santos.

Com o resultado, Gabriele mantém uma campanha impecável: já são três vitórias consecutivas em três etapas da temporada, consolidando sua liderança no circuito. Além disso, a atleta também ocupa o primeiro lugar no ranking do Campeonato Paulista de Alto Rendimento Júnior.

