Atleta de São Carlos fica em 5º lugar na Meia Maratona de Rio Claro

Márcio durante a prova: atleta buscou a superação - Crédito: Divulgação

O atleta Márcio Ribeiro da Silva da Associação São-carlense de Atletismo (ASA) brulou na Meia Maratona de Rio Claro, realizada na manhã deste domingo, 18. Ele cumpriu o percurso de 21km e 97metros e chegou em 5º lugar.

A largada da prova foi em frente ao Floridiana Tênis Clube e teve a participação de mais de mil atletas de todo o interior paulista. Marcio revelou que não participava de meias maratonas há algum tempo e ficou feliz pela sua colocação e de poder colocar o nome de São Carlos nesse grande evento esportivo.

Faltando dois meses para os Jogos Regionais, uma das prioridades da ASA em 2025, os atletas estão na fase pré-competitiva e procuram melhorar a cada dia os tempos, intensificando os treinos e participando de competições.

Em junho a equipe participa do Campeonato Paulista de Atletismo e a previsão é de que os atletas estejam em sua fase competitiva. No Estadual, de acordo com Altair Maradona Pereira, serão definidos os atletas que vão representar São Carlos nós Jogos Regionais.

