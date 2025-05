Atleta de São Carlos é prata no Circuito Paralímpico Loterias Caixa

Rony teve uma boa participação na seletiva: só faltou o índice - Crédito: Divulgação

Não foi desta vez. Apesar de determinado e empenhado em realizar uma bela prova e conquistar o índice para o Campeonato Mundial de Natação Paralímpica, o atleta da Liga Central de Natação (LCN), Ronystony Cordeiro da Silva não conseguiu atingir a meta.

Ele teve uma boa participação no Circuito Paralímpico Loterias Caixa, realizado no final de semana no Centro Paralímpico Brasileiro (CPB), em São Paulo e conquistou resultados expressivos, entre eles a medalha de prata nos 50 metros costas multiclasse (todas as classes reunidas), porém não obteve o tempo necessário para garantir o esperado índice.

Rony terá ainda uma segunda oportunidade de conquistar o tempo exigido pelo CPB para o Mundial, que será no torneio nacional que acontece em junho, também em São Paulo.

Até lá, o atleta irá se dedicar aos treinos para buscar a meta. “Ele fez uma boa prova, nadou muito bem e esteve sempre os primeiros. Porém, não conseguiu atingir o tempo necessário. Mas o Rony representou muito bem a natação ACD são-carlense e colocou o nome esportivo da cidade entre as potências da modalidade no país”, assegurou o técnico Mitcho Bianchi.

