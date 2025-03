Atleta de SÃ£o Carlos Ã© campeÃ£ geral da Meia Maratona de Barra Bonita

Joana, no pódio, comemora o troféu conquistado em Barra Bonita - Crédito: Divulgação

Os projetos esportivos da Associação São-carlense de Atletismo (ASA) estão em compasso de espera, mas os atletas treinam normalmente de olho na temporada 2025.

E quem deu mostras que o atletismo são-carlense deverá brilhar intensamente na temporada foi a atleta Joana Motta que participou da primeira competição do ano e de cara, sagrou-se campeã geral. A façanha aconteceu na 14° Meia Maratona de Barra Bonita, realizada na manhã de domingo, 16.

Com muito empenho, determinação e superação, Joana mostrou resiliência para superar as adversárias e conquistar o troféu de primeira colocada. Ao final da prova, a atleta não escondeu a sua satisfação.

“Minha primeira competição de 2025. Fui a vencedora da Corrida Meia Maratona de Barra Bonita na distância de 7 km. Finalizando um período de base, que durante dois meses fiquei sem competir e fui participar dessa prova para ver como seria meu desempenho. Após esse tempo longe das competições, me surpreendi com o resultado, pois me deparei com uma prova que iniciei tranquila nos primeiros quilômetros e no meio dela tem uma subida insana, bem íngreme de quase 2 kms, o que fez com que eu me consagrasse campeã, pois estava devidamente preparada e com muita resistência, liderando a prova e me distanciando das demais atletas”, disse, satisfeita.

Compasso de espera

De acordo com o coordenador Altair Maradona Pereira, a ASA está com seus projetos parados por causa do andamento do processo que começou a caminhar na Prefeitura Municipal. De acordo com ele, a equipe de rendimento treina normalmente. “Temos competições da Federação Paulista no próximo mês e até lá esperamos que o processo já tenha finalizado”, disse Maradona. Ainda segundo o dirigente, o projeto das crianças com TEA (autismo) e atletismo ACD (atletas com deficiências) vão continuar parado até a assinatura do termo de fomento. “Espero voltar o mais rápido possível”, finalizou.

