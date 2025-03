Atleta de SÃ£o Carlos Ã© campeÃ£ em prova em Itatiba

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

No pódio, Joana comemora o título conquista na prova em Itatiba - Crédito: Divulgação

A atleta Joana Motta vem colecionando resultados expressivos neste início de temporada e na manhã de domingo, 30, voltou a conquistar mais um título de campeã na categoria 30-29 anos. Desta vez em Itatiba, quando cruzou a linha de chegada em primeiro lugar após um percurso de 5 quilômetros da Corrida Bem Estar Covabra.

Joana representou muito bem a equipe de São Carlos em Itatiba, uma competição com um nível muito forte. De acordo com o coordenador da ASA, Altair Maradona Pereira, Joana foi guerreira e conseguiu chegar em primeiro em sua categoria. Agora é focar em pista para chegar bem no IV Circuito Open Paulista, previsto para o dia 28 de abril. Joana é treinada técnico Paulo Cesar Paiutto.

De acordo com Joana, a categoria 30/39 da corrida foi extremamente disputada, pois a premiação de R$ 1 mil e atraiu atleta da elite de várias cidades e estados.

Ela relata que consciente do nível fortíssimo. “Gostei do percurso, não teve subidas exageradas e considero que foi um dos mais planos que já participei, porém a organização errou muito na distância, pois os 5 kms deram quase 6 kms”, revelou. “Certamente eu teria feito um excelente tempo nos 5 kms se não fosse por esse grotesco erro da organização, mas estou muito satisfeita com meu desempenho e consegui verificar os pontos que posso melhorar para evoluir cada vez mais”, finalizou.

Leia Também