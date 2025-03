No pódio, Matheus comemora a conquista da medalha de ouro - Crédito: Divulgação

São Carlos brilhou na Copa São Paulo de Judô, realizada de 6 a 9 de março no ginásio poliesportivo do Ibirapuera, em São Paulo. A praça esportiva foi palco da maior competição de Judô da América Latina, quando aconteceram as disputas da divisão especial, a primeira divisão do nacional e o atleta de São Carlos, Matheus Rurali, da Fábrica dos Campeões/Smec sagrou campeão na categoria sub21 até 81 quilos.

O evento foi abrilhantado com a presença de vários medalhistas olímpicos, como Rafael Baby Silva, Rogério Sampaio, Chiaki Ishii, Douglas Vieira, Carlos Honorato, Leandro Guilheiro, Walter Carmona e Felipe Kitadai. Além do presidente da Federação Paulista de Judô, Henrique Guimarães que foi bronze em Atlanta em 1996.

A presença desses atletas elevou o prestígio da competição e serviu como motivação para os jovens que sonham em representar o Brasil em grandes palcos internacionais.

A Fábrica de Campeões/Smec enviou quatro atletas: Caio Cunha, na categoria sênior até 90kg, perdeu nas quartas de final para o atleta do Sesi de Botucatu; Mayhra Lucato, da categoria sênior até 63kg, perdeu na repescagem também para uma atleta do Sesi e Arthur Bassi, da categoria sub18 até 90kg, perdeu na disputa de terceiro para o atleta de São José do Campos.

A medalha de ouro veio através do atleta Matheus Rurali, da categoria sub21 até 81kg. Após cinco lutas intensas, venceu na final o atleta do Minas Tenis Clube.

Matheus, que já foi campeão paulista e vice-campeão brasileiro, mesmo sendo um jovem atleta, tem vasta experiência competitiva, incluindo competições internacionais. Ele está na Fábrica de Campeões há três anos, integrando a equipe oficial do município, oriundo da cidade de Araçatuba onde foi aluno do saudoso Sensei Marcelo Kiwada, que morreu durante a pandemia de Covid-19.

O próximo desafio será no próximo final de semana, em São Bernardo do Campo, onde acontecerá a fase Aspirante e de Veteranos da Copa São Paulo. Os professores Sebá e Caio Cunha estarão acompanhando sete atletas na competição, com grandes expectativas de subirem ao pódio.

