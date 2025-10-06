(16) 99963-6036
Atleta de São Carlos brilha e conquista duas medalhas de ouro em Florianópolis

João Carlos Pereira venceu provas de steeplechase e marcha atlética na Taça Catarinense e se prepara para o Sul-Americano Master no Chile

06 Out 2025 - 16h42Por Jessica Carvalho R
O atleta são-carlense João Carlos Pereira conquistou duas medalhas de ouro ao participar no último sábado (4) da Taça Catarinense de Atletismo, realizada em Florianópolis (SC). O evento reuniu competidores de diversas regiões do país e serviu como importante etapa de preparação para torneios internacionais.

Representando São Carlos com destaque, João Carlos brilhou nas provas de steeplechase (corrida com obstáculos) e dos 3 mil metros de marcha atlética, demonstrando excelente desempenho técnico e físico.
Essas conquistas reforçam o bom momento vivido pelo atleta, que vem acumulando resultados expressivos em competições estaduais e nacionais.

A participação em Florianópolis faz parte da preparação para a 22ª edição do Campeonato Sul-Americano de Atletismo Master, que será realizada em Santiago, no Chile, entre os dias 24 e 30 de novembro. O torneio promete ser o maior da história, com a presença confirmada de 2.404 atletas master de todo o continente.

 

