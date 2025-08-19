(16) 99963-6036
terça, 19 de agosto de 2025
Talento da Terra

Atleta da ASA vence prova em Olimpia com excelente tempo

19 Ago 2025 - 10h20Por Jéssica C.R.
O são-carlense Max Bruno dos Santos sagrou-se campeão geral em Olímpia/Divulgação
Um tempo para ser comemorado. O são-carlense Max Bruno dos Santos sagrou-se campeão geral domingo, 17, da primeira etapa do Circuito de Inclusão Instituto Unimed São José do Rio Preto, ocorrida em Olímpia/SP.
 
Max, 31 anos, integra a Associação São-carlense de Atletismo (ASA) e completou os 7 quilômetros de percurso com o tempo de 23s48.
 
O coordenador do time são-carlense, e também técnico, Altair Maradona Pereira salientou que Max é um excelente atleta que em todas competições representa muito bem a equipe e São Carlos. “Parabéns a esse excelente atleta”, resumiu Maradona.

