Atleta da ASA vence prova em Olimpia com excelente tempo

Max, 31 anos, integra a Associação São-carlense de Atletismo (ASA) e completou os 7 quilômetros de percurso com o tempo de 23s48.

O coordenador do time são-carlense, e também técnico, Altair Maradona Pereira salientou que Max é um excelente atleta que em todas competições representa muito bem a equipe e São Carlos. “Parabéns a esse excelente atleta”, resumiu Maradona.

Um tempo para ser comemorado. O são-carlense Max Bruno dos Santos sagrou-se campeão geral domingo, 17, da primeira etapa do Circuito de Inclusão Instituto Unimed São José do Rio Preto, ocorrida em Olímpia/SP.