Atividades gratuitas para a população, marca a Semana Move em São Carlos

Crédito: Divulgação

A Semana Move, um dos principais movimentos globais de combate ao sedentarismo, chega neste ano à sua 11ª edição. Entre os dias 23 de setembro e 1º de outubro, esta campanha de promoção da prática de esportes e atividades físicas contará com a parceria entre instituições de caráter privado e público, ONGS e/ou pessoas, que organizarão atividades de acesso livre para sua comunidade, desenhadas para incluir e motivar pessoas de todas as faixas etárias e estratos sociais para a prática.

O evento é uma iniciativa da ISCA (International Sport and Culture Association), com coordenação do Sesc SP no continente americano e apoio institucional da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). A Semana Move conta ainda com o engajamento de uma rede de países, cidades, instituições, escolas, clubes e pessoas.

Para esta edição, que traz como tema “Faça desse movimento um hábito”, a Semana Move contará com a participação de diversos países da América Latina visando estimular reflexões e estratégias para a aquisição do hábito da prática de esportes e atividades físicas na rotina dos indivíduos, considerando o seu contexto social e o diálogo entre os parâmetros estabelecidos pela OMS e buscando promover a saúde física e mental dos participantes.

O público terá à disposição centenas de atividades nas unidades do Sesc e em instituições parceiras, que serão divididas em seis blocos respeitando os interesses dos participantes, promovendo a interação dos públicos e fomentando a divulgação estratégica dos cursos: Move Academia, Move Esportes, Move Água, Move Criança, Move Zen e Move Empresa. Dentre as opções estão aulas abertas, cursos, bate-papos com importantes nomes do esporte nacional, entre outras.

Em São Carlos

Com atividades dentro e fora das unidades do Sesc, especialmente em diálogo com seus territórios, a Semana Move amplia experiências que possibilitem a continuidade na prática, se tornando um importante agente de combate ao sedentarismo, promoção da saúde e bem-estar.

A programação

Move água

Maratona aquática

Atividade com o propósito incentivar a prática da natação, promover a integração e a competição saudável, e reforçar a importância das atividades físicas regulares para uma vida saudável e equilibrada.

A prova será realizada por equipes de 3 pessoas e cada bateria terá a duração de 1 hora. Consulte regulamento.

Dia 24/9, domingo

Bateria 1: das 8h15 às 9h15

Bateria 2: das 9h30 às 10h30

Bateria 3: das 10h45 às 11h45

Piscina aquecida

Grátis – Inscrições na Central de Relacionamento do Sesc São Carlos:

- De 22/8 a 10/9, terça a domingo, exclusivo para Credencial Plena.

- De 12 a 17/9, terça a domingo, para outras categorias e não credenciados (sujeito a disponibilidade de vagas).

Menores de 18 anos podem participar mediante apresentação do termo de autorização preenchido pelo responsável.

12 anos

Move esporte

Sobre mulheres e montanhas

Ambientação com fotos que objetiva ampliar o conhecimento e reconhecimento das diversas atividades ao ar livre em que as mulheres estão inseridas. O acervo conta com fotos de mulheres ao redor do mundo, mas em especial no Brasil, realizando atividades como escalada em rocha, escalada em gelo, trail run, mountain bike, expedições, trilhas, canionismo, canoagem, entre outras.

De 23/9 a 1/10, sábados e domingos, das 9h30 às 18h e terça a sexta, das 13h às 21h

Foyer do teatro

Grátis

Parede de escalada: Boulder

Vivência em escalada em um Boulder com 7 metros de comprimento e 3,20 de altura com travessias marcadas possibilitando uma experiência desafiadora e segura para todas as idades.

De 23/9 a 1/10, sábados e domingos, das 10h às 18h e terça a sexta, das 13h30 às 21h30

Área de convivência interna

Grátis - Inscrições no local e horário da atividade. Lugares limitados.

Livre

Bate papo

Sobre Mulheres e Montanhas

Com Juliana Tozzi, Branca Franco e Thaís Cavichiolli

Um encontro com mulheres que vivem o esporte ao ar livre, com objetivo de inspirar outras mulheres de diferentes gerações a ocupar os espaços externos, fomentando as atividades ao ar livre na montanha e em outros ambientes naturais. O encontro visa proporcionar a troca de experiências entre praticantes de diferentes modalidades de atividade ao ar livre e conta com a presença de Juliana Tozzi primeira montanhista cadeirante no Brasil e inspiração para a “Julietti” (cadeira adaptada para ajudar pessoas com mobilidade reduzida a passar por trilas de difícil acesso) e as escaladoras Branca Franco e Thaís Cavichiolli. Além do bate-papo teremos a exibição do documentário “Julietti: uma vida nas montanhas”.

Dia 29/9, sexta, às 19h30

Teatro

Grátis. Retirada de ingressos limitada a 1 por pessoa, com 1h de antecedência, na Loja Sesc. Lugares limitados.

Livre.

Sobre Mulheres e Montanhas: trilha no cerrado

Trilha na área de preservação de cerrado da UFSCar, em parceria com o grupo "Trilhas na Natureza da UFSCar", do projeto "Montanha para Todos" e do CUME (Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo), com o objetivo de incentivar pessoas a realizarem caminhadas ao ar livre e apresentar as possibilidades de uso das "Juliettis", cadeiras adaptadas para ajudar pessoas com mobilidade reduzida a passar por trilhas de difícil acesso, onde uma cadeira de rodas convencional não acessaria. Com a participação de Juliana Tozzi, primeira montanhista cadeirante no Brasil e inspiração para a cadeira Julietti.

Dia 30/9, sábado

Grupo 1: das 9 às 10h30

Grupo 2: das 11h às 12h30

Informações sobre a Trilha: trilha nível iniciante, com percurso predominante plano, com aproximadamente 3 km de extensão e tempo médio de duração 1h30.

Ponto de encontro: Departamento de Apoio à Educação Ambiental, próximo ao portal de entrada da Área Norte da UFSCar.

Grátis - Inscrições pelo portal sescsp.org.br/inscricoes ou na Central de Relacionamento de 12 a 25/09.

Move criança

Ginástica artística com aparelhos

Com o professor Fernando Oliveira, formado em Educação Física mestre em Metodologia do Esporte, professor de Circo e ginástica acrobática

Vivência em ginástica solo e nos aparelhos airtrack, trampolim e plinto, com o objetivo e apresentar a modalidade de forma lúdica e segura em um circuito com aparelhos para movimentos como correr, saltar, girar, se equilibrar de maneira divertida, por meio das ginásticas artística e acrobática.

De 26 a 1/10, terça a sexta, das 18h30 às 20h30, sábado e domingo, das 10h às 12h e das 14h às 18h

Ginásio de eventos

Grátis - Inscrições no local e horário da atividade. Lugares limitados.

Livre

Move academia

Pilates de solo

Com educadores do Sesc

Prática corporal, baseada no trabalho de força, concentração, controle, fluidez de movimento, precisão e respiração, com exercícios realizados no solo e com acessórios. Propicia a consciência na realização dos exercícios, o fortalecimento muscular, a melhoria da flexibilidade, tanto para as atividades diárias quanto para a prática esportiva.

Dias 26 e 28/9, terça e quinta, das 16h às 17h

Galpão

Grátis - Inscrições no local e horário da atividade. Lugares limitados.

12 anos

Core, controle e coordenação

Com educadores do Sesc

São exercícios que estabilizam e movimentam o quadril e a coluna, utilizados para fortalecer a musculatura. É indicado para quem passa muito tempo sentado ou sente dores na coluna. Os alongamentos melhoram a flexibilidade, eliminam dores no corpo, relaxam, aliviam o stress e renovam as energias.

Dias 27 e 29/9, quarta e sexta, das 16h às 17h

Galpão

Grátis - Inscrições no local e horário da atividade. Lugares limitados.

12 anos

Ritmos

Com educadores do Sesc

Aula de dança com ritmos variados, brasileiros e internacionais, elaboradas para desenvolver a coordenação motora, a expressão, consciência corporal e condicionamento físico. Valorizam a participação, a vivência na dança e a socialização.

De 26 a 29/9, terças a sexta 18h30 às 19h30

Galpão

Grátis - Inscrições no local e horário da atividade. Lugares limitados.

12 anos

Percussão no Bioball

Com educadores do Sesc

Percussão realizada com bolas de ginástica, onde o participante se exercita criando ritmos e movimentos coordenados.

Dias 26 e 28/9, terça e quinta, das 19h30 às 20h30

Galpão

Grátis - Inscrições no local e horário da atividade. Lugares limitados.

12 anos

Treino em grupo: condicionamento físico

Com educadores do Sesc

Aula dinâmica e na medida para garantir o treino da semana.

De 27 e 29/9, quartas e sextas das 19h30 às 20h30

Galpão

Grátis - Inscrições no local e horário da atividade. Lugares limitados.

12 anos

Move zen

Movimento consciente

Com educadores do Sesc

Aula que busca promover a consciência e expressão corporal, inspirado em diferentes técnicas do movimento e respiração. Possibilita o estado de presença, relaxamento, bem-estar e autocuidado.

Dias 23 e 30/9, sábados, das 10h às 11h

Galpão

Grátis - Inscrições no local e horário da atividade. Lugares limitados.

12 anos

Yoga e atenção plena

Com educadores do Sesc

Concentrar completamente no presente, permitindo maior percepção dos nossos pensamentos, sentimentos e controle de nossas ações. O yoga, por meio dos pranayamas (exercícios respiratórios), meditação e a prática dos ásanas (posturas), pode auxiliar no desenvolvimento de nossa atenção, promovendo um estado de tranquilidade interna, reintegrando o corpo com a mente.

Dia 24/9, domingo, às 9h30 e às 10h30

Galpão

Grátis – Retirada de senha no local da atividade com 30 minutos de antecedência. Lugares limitados.

12 anos

Yoga: os cinco ritos tibetanos

Com educadores do Sesc

Exercícios milenares conhecidos como “Fonte da Juventude”, pois trazem benefícios para a saúde do corpo e da mente. Realizados de forma dinâmica e em sincronia com a respiração, podem ser praticados diariamente. Entre os benefícios da prática dos ritos inclui-se: aumento dos níveis de energia, redução da ansiedade, melhora da postura e da respiração, reequilíbrio dos chackras e glândulas, maior vitalidade.

Dia 1/10, domingo, às 9h30 e às 10h30

Galpão

Grátis - Retirada de senha no local da atividade com 30 minutos de antecedência. Lugares limitados.

12 anos

