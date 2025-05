Associação de times da LDSC faz campanha e arrecada 180 litros de leite

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Momento em que são doadas as caixas de leite para entidade filantrópica - Crédito: Divulgação

A Associação de times filiados à Liga Desportiva de São Carlos (LDSC) realizou quarta-feira, 28, a entrega de 180 litros de leite para a Casa da Criança.

A iniciativa fez parte da campanha "Juntos Somos Mais Fortes" ocorrida entre os dias 20 a 25 de maio e contou com o apoio das equipes ligadas a associação, onde foram arrecadadas as caixas de leite durante reunião arbitral que definiu a realização da Recopa, bem como as primeiras rodadas da Champions Cup (Séries Ouro e Prata).

Durante a ação social, foram arrecadadas 14 caixas de leite longa vida e uma caixa de leite sem lactose.

“O intuito da campanha foi aproveitar a união que aconteceu entre os times para a cobrança de melhorias na estrutura do esporte. A ideia da associação é continuar o trabalho com fiscalização das praças esportivas, educação das equipes em relação ao uso dos espaços públicos e a realização de campanhas sociais trazendo a comunidade para próximo”, disse Moacyr Dutra, representante do Pakabá Futebol e Samba e trabalhou na campanha.

Quem participou

A.A. Abdelnur

Amigos City

Aracy E.C.

Atlético de Munique

Barbaridade

Boleiragem

Botafogo

Cometa

Cruz Azul

Desportivo Sanka

Esportiva

Fluminense

Grêmio FC

Holanda

Jockey

Juventude

Marola

Milan

Mulekes de Vila

Pakabá FS

Pé na Porta

R.9 FC

Red Back

Red Bull

Santa Angelina

Santa Isabel

Simeão FC

Tijuco Preto

União Aracity

União Douradense

Unidos

Várzea City

Vila Prado

Zé Bebeu

Paulistano

Leia Também