Asf/Unicep tem 2022 positivo, mas ambiciona competições federadas em 2023

Futsal feminino são-carlense esteve na fase final de todos os campeonatos que disputou - Crédito: Divulgação

“Um ano bom e com o time mostrando progresso”. Com esta frase, o técnico Fabiano Lourenço procurou sintetizar a campanha da equipe de futsal feminino ASF/Unicep São Carlos que esteve presente em quatro campeonatos em 2022 e em todos, chegou a fase final. Para 2023, as atenções estão voltadas principalmente para o retorno aos campeonatos federados.

Na Copa Paulista, Campeonato Paulista Sul Minas, Jogos Regionais e Liga Paulista, o time são-carlense fez 38 partidas ao longo do ano. Somou 24 vitórias, sete empates e sete derrotas.

No Paulista Sul Minas, ficou com o vice-campeonato (9 vitórias, um empate e uma derrota). Na Copa Paulista mais uma segunda colocação (4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas). Nos Jogos Regionais, o bronze após duas vitórias, um empate e uma derrota. Por fim outro vice-campeonato na Liga Paulista (9 vitórias, 3 empates e 3 derrotas)

Satisfeito com o desempenho e rendimento do time em 2022, Fabiano afirmou que agora é focar 2023 e buscar novos horizontes. Para tanto o time irá passar por um processo de reformulação e fortalecimento, com algumas saídas e a chegada de reforços.

“Renovamos com a maioria das atletas do atual elenco. Mas aconteceram algumas dispensas. Por outro lado fechamos com uma goleira e uma pivô. Em janeiro pretendemos concluir a negociação com mais uma ala, uma fixa e uma pivô”, explicou. “Na comissão técnico vamos ter novidades também. Com saídas e chegadas”, disse, sem mencionar nomes.

E 2023?

A ASF/Unicep encontra-se em recesso. Toda a equipe estão em férias e retornam às atividades no dia 1º de fevereiro com ocorre as avaliações médicas e físicas e em seguida, os treinos.

Fabiano disse que o calendário para a próxima temporada está praticamente concluída. O time de futsal feminino está presente na Copa Paulista e Liga Paulista, além dos Jogos Regionais. Mas a novidade é a presença na Federação Paulista de Futsal (FPFS).

“Queremos voltar a disputar campeonatos federados e abrir a possibilidade de qualificar a equipe para torneios nacionais. Vamos trabalhar para isso e tentar dar mais este importante passo”, finalizou o treinador são-carlense.

