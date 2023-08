ASF “vira chavinha” e estreia na Copa da Liga Paulista

SIGA O SCA NO

Futsal feminino foca atenção na Copa Paulista: estreia será em casa - Crédito: Zé_Photografy

A comissão técnica e as atletas da ASF São Carlos terão que “virar a chavinha” a partir deste final de semana. A equipe participa do Campeonato Paulista de Futsal Feminino (que está em seu segundo turno) e a partir deste sábado, 12, terão que focar as atenções, paralelamente, para a Copa da Liga Paulista.

No ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, a partir das 15h, o time orientado por Fabiano Lourenço fará sua estreia e terá pela frente a representação de Itapetininga.

Para o comandante do futsal feminino, bem como para as atletas, será uma novidade. “Não conhecemos a equipe”, disse Fabiano. “Então não consigo dizer muito sobre o adversário. É preparar a equipe, para jogar em casa e ir sempre em busca da vitória. Não tem outro argumento”, disse.

Segundo Fabiano, na fase de classificação será um turno único, e as oito melhores equipes se qualificam para as quartas de final. “Desta forma, jogo em casa tem que somar 3 pontos mesmo. É em busca disso que vamos”, garantiu, salientando que a ASF São Carlos tem “pretensões grandes para a competição. Somos as atuais vice-campeãs, mas vamos conquistando passo a passo, vitória a vitória”, finalizou.

Leia Também