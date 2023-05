Asf São Carlos “vira chavinha” e encara líder da Copa Paulista

SIGA O SCA NO

Equipe são-carlense tem um compromisso complicado contra o MAC e tenta a vitória - Crédito: Zé_Photografic

Além de adversários complicados em torneios distintos, a equipe de futsal feminino Asf São Carlos encara longas e desgastantes viagens para cumprir seus compromissos esportivos.

No último final de semana prolongado, foi até o Vale do Paraíba enfrentar Campos do Jordão e São José dos Campos pelo Campeonato Paulista. Foram duas derrotas.

Agora, neste sábado, 6, segue até Marília e a partir das 19h encara o quarto compromisso pela fase de classificação da Copa Paulista e no estádio municipal de esportes Neusa Galetti, encara o líder e invicto Marília AC.

As anfitriãs possuem 7 pontos e a Asf está em 3º lugar, com 4 pontos, atrás da Ferroviária, vice-líder com a mesma pontuação. A meta são-carlense é ficar pelo menos em segundo lugar e garantir a classificação direta para a segunda fase do torneio.

Para tanto, terá que ir até Marília e buscar pontos. No turno inicial, em São Carlos, aconteceu o empate em 1 a 1. O técnico Fabiano Lourenço durante as atividades realizada durante a semana, procurou recuperar as atletas física e tecnicamente, além de trabalhar o lado psicológico.

Com os pés no chão, marcação forte na defesa e transições rápidas poderão ser as armas para surpreender o MAC. “Estudamos o adversário e elaboramos jogadas ensaiadas. O compromisso é difícil e trabalhamos forte. A meta é buscar um resultado positivo em Marília”, resumiu o técnico são-carlense.

Leia Também