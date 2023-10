ASF São Carlos vence de virada e garante vaga nas quartas de final da Copa Record

SIGA O SCA NO

20 Out 2023 - 08h47

20 Out 2023 - 08h47 Por Marcos Escrivani

Kerolin vai “pra galera”: atleta comemora gol frente Santa Rita - Crédito: Zé_Photografy

De virada é mais gostoso. E na superação. Assim foi comemorada a vitória da ASF São Carlos em cima de Santa Rita do Passa Quatro na noite desta quinta-feira, 19, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho e a vaga para as quartas de final.

Pela última rodada da fase de classificação da Copa Record de futsal feminino, a equipe comandada pelo técnico Fabiano Lourenço venceu por 4 a 3 e terminou na primeira colocação do grupo e com a segunda melhor campanha no geral.

Mas a vitória foi conquistada após muita luta das atletas. Na etapa inicial chegou a estar perdendo por 2 a 0 e 3 a 2. Somente no segundo tempo, após orientações de Fabiano, conquistaram a virada e a vitória por 4 a 3 em cima de Santa Rita.

“Foi uma vitória da superação”, disse. “O importante foram os três pontos e a vaga para as quartas de final”, emendou o técnico.

A partir de agora, a Copa Record tem apenas oito equipes e a competição passa a ser eliminatória. De acordo com o regulamento, ocorre o cruzamento olímpico, com o time de melhor campanha enfrentando o 8º colocado, o 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º. Os vencedores avançam a semifinal e posteriormente, ocorre a final.

Liga Paulista

As meninas da ASF São Carlos não terão descanso. Neste sábado, 21, a partir das 16h, estarão em ação novamente. Agora, pela fase de classificação da Liga Paulista.

No ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José, recebe a visita de Amparo. Fabiano antecipou e disse que a meta é, mais uma vez a vitória. “Os três pontos irão ajudar nosso time a melhorar a colocação na tabela e assim avançar a segunda fase da competição”, finalizou.

