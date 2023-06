Asf São Carlos vai para o ‘mata’ da Copa da LPF com a obrigação da vitória

SIGA O SCA NO

Equipe são-carlense joga o futuro na Copa da Liga Paulista: só a vitória interessa - Crédito: Zé_Photografic

Em boa fase e com três vitórias em sequência, a Asf São Carlos estará em ação pela fase eliminatória da Copa da LPF. A partir das 18h30 desta sexta-feira, 9, no ginásio municipal de esportes Zé do Feijão, encara Taboão da Serra pelas quartas de final.

De acordo com o regulamento, o time mandante tem melhor campanha. Por isso joga em casa. Se ocorrer empate no tempo normal está prevista uma prorrogação. Permanecendo a igualdade, Taboão passa para a semifinal.

Desta forma, para a equipe comandada pelo técnico Fabiano Lourenço resta somente um resultado: a vitória.

Com a equipe descansada e reforçada por atletas que estavam lesionadas, o otimismo é grande. Ainda mais que, pelo Paulista, mesmo sem contar com força máxima, as duas equipes se enfrentaram e empataram em 3 a 3.

“Agora estamos com as atletas descansadas e durante a semana fizemos trabalhos técnicos e táticos nos treinamentos de olho em uma boa apresentação e buscar a vitória. Acredito que podemos surpreender e buscar a vaga para a semifinal”, disse Fabiano. “É um jogo só e temos boas chances. Vamos buscar a vitória”, disse.

