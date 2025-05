ASF São Carlos terá clássico na final regional dos Joguinhos da Juventude

Por uma vaga na final estadual, São Carlos mede forças contra Araraquara em uma melhor de dois jogos - Crédito: Divulgação

A final da fase regional dos Joguinhos da Juventude começa nesta quinta-feira, 15, com o primeiro de dois jogos (ida e volta) envolvendo duas tradicionais equipes do interior paulista na categoria sub18: a ASF São Carlos e a Fundesporte Araraquara.

Desta forma, serão dois clássicos regionais que irão definir o classificado para a final estadual que reúne as 8 melhores equipes do Estado, em jogos previstos para acontecer em junho, em Lençóis Paulista.

O primeiro jogo será no ginásio de esportes da ADPM, em Araraquara, quando a Fundesporte recepciona as são-carlenses a partir das 20h. A segunda partida será no dia 19, em São Carlos, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho. O campeão sairá da somatória de pontos das duas partidas, mas, caso ocorra empate nas duas partidas, o vencedor sairá de uma prorrogação no segundo encontro e ainda, existe a possibilidade de cobranças de penalidades, em caso de nova igualdade no tempo extra.

A técnica Ana Cláudia Bianconi não escondeu o otimismo. Sabe do poderio da Fundesporte, mas acredita na força do seu grupo. Afirmou que a partida será dura e complicada. “Vai ser um jogo duro, mas estou confiante. A ASF joga junto há bastante tempo e tem conjunto. Trabalhamos para chegar à final e acredito ainda em um bom jogo, apesar do peso da decisão. Fizemos ajustes e vamos com o intuito de vencer em Araraquara e dar um importante passo para a conquista do título regional”, assegurou.

