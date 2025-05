ASF São Carlos tem maratona de jogos fora de casa

Sub20 da ASF terá desafios esta semana pela Liga Paulista e estreia no Paulista de Futsal Feminino - Crédito: Divulgação

A semana promete ser intensa para a equipe sub20 de futsal feminino ASF São Carlos que terá dois desafios fora de casa em duas competições distintas. No Campeonato Paulista faz a estreia e na Copa da LPF busca a reabilitação.

Para os desafios, a técnica Ana Cláudia Bianconi trabalhou intensamente a sua equipe e a expectativa é de boas apresentações e a conquista de resultados positivos.

Nesta terça-feira, 13, a partir das 19h, no ginásio municipal de esportes Alto do Tabaú, encara as Guerreiras de Pinda, na estreia do Paulista e no sábado, 17, o desafio será contra Embu das Artes no ginásio municipal poliesportivo da Independência, quando encara Embu.

Ana Cláudia não escondeu a preocupação, mas admitiu que seu sub20 está ‘afiado’ e promete bons resultados em ambas apresentações.

“Na estreia do Paulista, contra Pinda, vamos em busca da reabilitação, mesmo sendo nosso primeiro jogo no torneio. É que perdemos para as adversárias na Copa da LPF em casa e as atletas estão com muita fome para devolver a derrota. Pela Copa da LPF vamos ter pela frente as líderes. Embu fez cinco jogos e venceu todos. A gente tem uma derrota e precisamos de um bom resultado para continuar sem segundo lugar e se classificar direto para a semifinal. Mas vai ser uma partida pegada e de muita força física”, disse a treinadora salientando que Embu é a antiga CATS Taboão da Serra. “A equipe mudou de cidade, mas continua com a mesma força”, explicou.

