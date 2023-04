Asf São Carlos tem jornada dupla no Vale do Paraíba

SIGA O SCA NO

Time são-carlense terá dois jogos em dois dias: hora da superação - Crédito: Zé_Photografic

Após o empate na estreia (3 a 3 em casa frente Taboão da Serra), a equipe de futsal feminina Asf São Carlos tem jornada dupla neste final de semana pela fase de classificação do Campeonato Paulista.

O primeiro desafio será às 14h de domingo, 30, no ginásio municipal de esportes Armando Ladeira, em Campos do Jordão. No dia seguinte, segunda-feira, 1, às 19h, ginásio municipal poliesportivo Altos de Santana, o adversário será São José dos Campos.

As dores de cabeça do técnico Fabiano Lourenço não sou poucas. Há atletas lesionadas, uma longa viagem, cansaço e dois jogos em praticamente 24 anos. Paralelamente, durante a semana buscaram reunir a documentação necessária para que a CBFS liberasse a participação de cinco atletas.

“Problemas a parte, não vamos ter moleza”, disse Fabiano. Vamos ter dois jogos seguidos, com pouco tempo de recuperação. Campos do Jordão vem de uma vitória em cima de São Bernardo (4 a 3) e São José é uma das melhores equipes do país. Disputa torneios nacionais e um dos favoritos ao título estadual”, pontuou.

Diante dos obstáculos, o treinador são-carlense acredita em um final de semana bem difícil, mas também como um grande teste para suas atletas. “Nossa ideia é fazer bons jogos, somar pontos e rodas a equipe. Com isso superar as adversidades”, sintetizou o comandante do futsal feminino são-carlense.

Leia Também