ASF São Carlos tem jogos decisivos pela Liga Paulista

SIGA O SCA NO

“As minhas expectativas são as melhores possíveis. Sabemos da nossa capacidade em busca do melhor desempenho” garante Rafa Machado - Crédito: Zé_Photografy

Em cinco dias, a equipe feminina de futsal ASF São Carlos terá uma maratona de três jogos em duas competições diferentes. Dois pela Liga Paulista, que são decisivos para o futuro na competição paulista e entre eles, um compromisso pela Copa Record. Para os seguidos jogos, o técnico Fabiano Lourenço trabalha forte e conta com o empenho das atletas que estão disponíveis para os desafios.

A maratona começa domingo, 1, pela fase de classificação da Liga Paulista. No ginásio municipal de esportes Professor Tuta, às 20h, enfrenta o Desportivo Mogiano. Na quinta-feira, 5, o segundo jogo pelo torneio estadual. Às 15h, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, recepciona Taboão da Serra. Neste torneio, a ASF está apenas na sexta colocação com 3 pontos positivos.

Entre essas duas partidas, um compromisso pela Copa Record. O time são-carlense faz a segunda apresentação e busca a segunda vitória na terça-feira, 3. A partir das 20h15 encara Sertãozinho, ginásio municipal de esportes Celso Sintoni, em Santa Rita do Passa Quatro. Na estreia, goleou Cravinhos por 4 a 0.

De olho na reabilitação

A ala Rafa Machado está otimista para a sequência de jogos. Ela acredita que o desgaste será intenso, exigirá muito empenho da equipe e enfatiza a necessidade de pontos para o time seguir vivo, principalmente na Copa Paulista.

“As minhas expectativas são as melhores possíveis. Sabemos da nossa capacidade em busca do melhor desempenho. Na Liga Paulista, o jogo contra Mogi buscamos pontuar para melhorar nossa posição na tabela, saindo da 6ª posição. Contra Taboão, que também é válido pela Liga, o objetivo é vencer e se classificar para a segunda fase e se manter dentro do campeonato. Quanto a Copa Record, mesmo pontuando em cima de Cravinhos, o foco é sempre a vitória. Então vamos dar nosso melhor contra Sertãozinho”, garantiu.

A mesma opinião é da zagueira Carlinha, que retornou de lesão e busca adquirir ritmo de jogo. Ela pontuou também que a ASF tem um grupo reduzido e isso requer cuidados. Porém, disse que o grupo está muito preparado.

“Teremos uma ‘semana cheia’. Duas partidas pela Liga e um pela Copa Record. Queremos vitórias e conquistar nove pontos. Sabemos que é difícil porque a exigência é grande. Principalmente quanto às questões físicas. Nosso grupo é reduzido, mas estamos prontas e preparadas. É uma parte importante da temporada. Trabalhamos para isso e vamos em busca de três vitórias”, comentou.

Carlinha separou, entretanto, a situação são-carlense nas duas competições. Para ela, na Copa Record, a situação é mais tranquila. Mas na Liga, ressaltou que é necessário cuidados. “Precisamos de melhores resultados. Trabalhamos muito para melhoras e queremos buscar as primeiras colocações”.

Superar dificuldades

O técnico Fabiano Lourenço fez questão de dizer ao São Carlos Agora que a ASF terá dois jogos difíceis na Liga. Conhece os adversários e ressaltou que é necessário pontuar. “Temos ciência da situação em que nos colocamos. Agora temos que conquistar pontos. Não há outra alternativa. Vamos atacar, mas seremos atacados. Mas vamos com todos os cuidados em busca das melhores alternativas táticas e técnicas para surpreender os adversários”, disse Fabiano. Quanto a Copa Record, comentou que Sertãozinho é difícil, mas igualmente é necessário os três pontos para consolidar a classificação para a segunda fase do torneio regional.

Leia Também