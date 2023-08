Asf São Carlos se reabilita na Liga Paulista e goleia Botucatu

Equipe são-carlense conquistou importante vitória em Botucatu - Crédito: Divulgação

Após a surpreendente derrota em casa, na abertura da Liga Paulista para Itapetininga por 4 a 3, a Asf São Carlos conseguiu a reabilitação na segunda rodada da fase de classificação e no ginásio municipal de esportes Paralímpico goleou Botucatu por 4 a 1 na noite desta quarta-feira, 16.

Com um futebol mais convincente e com menos erros no sistema defensivo, o time são-carlense conseguiu impor o seu ritmo e não deu chances as anfitriãs.

Com isso somou os primeiros três pontos e terá na terceira rodada, a Ferroviária no dia 30 de agosto, em jogo previsto para acontecer em Araraquara, no tradicional derby regional.

Sobre a vitória em Botucatu, Fabiano reconheceu que o resultado aliviou o ambiente, ainda mais levando em consideração que a Asf vinha de duas derrotas e praticando um futebol abaixo do esperado.

“Vencemos fora de casa e as atletas melhoraram a performance. O adversário é tradicional e merece muito respeito. Porém, nossas jogadoras mostraram um certo nervosismo pela pressão e percebi ainda algumas falhas. Principalmente no sistema ofensivo, onde criamos inúmeras oportunidades, mas desperdiçamos várias chances. Algumas claras”, comentou. “Mas parabenizo o time, pois conquistamos 3 pontos e isso ajuda muito na recuperação”, finalizou.

