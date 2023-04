Asf São Carlos quer “medir forças” no Paulista

Asf São Carlos fará sua estreia no Paulista feminino este ano - Crédito: Divulgação

No dia 25 de abril, a equipe de futsal feminino Asf São Carlos fará a sua estreia no Campeonato Paulista. No ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, às 16h, recebe a visita de Taboão da Serra.

Orientada pelo técnico Fabiano Lourenço, o time são-carlense disputará pela primeira vez a competição promovida pela Federação Paulista. Terá como adversárias (em dois turnos) São José, São Bernardo, Taboão da Serra, Campos do Jordão, Guerreiras Pinda e Praia Grande.

Para a segunda fase, todos os times estarão classificados. A partir daí em cruzamento olímpico e eliminatório, começa o mata-mata até definir o campeão da temporada 2023.

Além do Campeonato Paulista, a Asf disputa a Copa Paulista e neste torneio quer o título. Porém na competição estadual, de acordo com Fabiano, as pretensões são mais modestas, já que a Asf fará o seu debut.

“A princípio, vamos medir forças com os adversários e ver o nível do nosso futsal. Vamos enfrentar esquipes bem estruturadas e que disputam torneios nacionais. Neste primeiro ano vamos entender o nível que está nosso futsal”, reconheceu. “E ver, paralelamente, onde temos que melhorar”.

De acordo com Fabiano, a partir deste diagnóstico inicial, novas etapas serão cumpridas no projeto da Asf no futsal feminino, já que as metas são ambiciosas. “Queremos sempre evoluir e crescer. Mas os degraus desta escada tem que ser superados um de cada vez”, explicou.

