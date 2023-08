ASF São Carlos quer engatar segunda vitória no Paulista

Em Taboão, ASF busca mais uma vitória no Paulista - Crédito: Zé_Photografy

Um jogo entre velhas conhecidas: assim projeta o encontro desta terça-feira, 8, o técnico Fabiano Lourenço, quando a ASF São Carlos encara Taboão da Serra pela segunda rodada do segundo turno do Campeonato Paulista de Futsal Feminino. A partir das 16h30, as equipes medem força no ginásio municipal de esportes Zé do Feijão, em Taboão da Serra.

De acordo com o treinador são-carlense, as duas equipes se enfrentam com regularidade nos últimos dois anos na Liga Paulista. E em 2023, também no Campeonato Paulista. No primeiro turno, em São Carlos, empataram em 3 a 3 e na Copa da Liga Paulista, na casa do adversário, as são-carlenses foram eliminadas pelas anfitriãs na prorrogação em jogo eliminatório nas quartas de final.

“São velhas conhecidas”, disse Fabiano, que acredita em um jogo bem complicado, porém acredita na vitória. “Vamos até Taboão para somar pontos e tentar a vitória”, disse.

O técnico disse que o grupo está animado. Afinal, a equipe vem do título invicto nos Jogos Regionais e de uma goleada em cima de Praia Grande. Hoje, a ASF está em quarto lugar com 10 pontos e o CATS, em 7º lugar com 7 pontos.

“Esperamos fazer um bom jogo e se apresentar bem. Estamos em evolução e é importante seguir pontuando. Porém, temos ciência que o adversário é complicado”, finalizou.

