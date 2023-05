ASF São Carlos perde e se complica na Liga Paulista

SIGA O SCA NO

ASF atacou, teve chances, mas perdeu mais uma partida - Crédito: Zé_Photografic

Uma derrota dolorida e que complicou a vida da equipe de futsal feminino da ASF São Carlos na Copa Paulista. Na tarde de sábado, 20, no ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José, o time orientado por Fabiano Lourenço perdeu para a Ferroviária de Araraquara por 4 a 2.

Com o resultado, o time são-carlense foi para a “UTI” e “respira por aparelhos”. Afinal, para sonhar com a vaga para a segunda fase como o terceiro melhor colocado, precisa vencer o último compromisso, que será nesta quinta-feira, 25, contra a Fut Fera, em Guará. A partida começa às 17h no ginásio municipal de esportes Américo Migliori.

Ao final do jogo, Fabiano lamentou o resultado, mas enfatizou que a ASF fez uma boa partida, teve mais volume de jogo e mais chances. Porém foram incapazes de concluir os ataques com êxito.

“A AFE foi mais eficiente. Nos ataques do primeiro tempo, concluíram com êxito e abriram 3 a 0. Na etapa final buscamos a reação, fizemos dois gols, mas levamos o quarto. Não foi o suficiente e agora temos que trabalhar ainda mais para buscar a vitória e sonhar com a classificação”, finalizou o técnico.

Leia Também