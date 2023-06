Asf São Carlos pega Praia Grande no encerramento do turno no Paulista

SIGA O SCA NO

Na capital são-carlense, equipe de futsal de São Carlos busca mais uma vitória no Paulista - Crédito: Zé_Photografy

Após seis jogos, a Asf São Carlos encerra neste sábado, 24, a participação no primeiro turno do Campeonato Paulista de Futsal Feminino. A partir das 20h, no dinásio de esportes Presidente Ciro, em São Paulo, encara o PC Praia Grande.

O time são-carlense está em quarto lugar com 7 pontos e o técnico Fabiano Lourenço sonha alto. Após 10 dias de intensos trabalhos táticos e técnicos e recuperação de suas atletas que passaram por uma maratona de jogos, algumas das quais se recuperaram de lesões, a meta é ir até a capital paulista e surpreender as adversárias.

“Vamos jogar em um ginásio que pertence a FPFS e acredito que será uma partida difícil. Na verdade, o campeonato é bem equilibrado, com um nível técnico elevado. Acredito que podemos surpreender e conseguir um resultado positivo”, observou.

FAZER O DEVER

Ao final do primeiro turno, Fabiano disse que nos primeiros seis jogos do Paulista, a Asf São Carlos fez apenas dois em casa e mesmo assim, conseguiram somar 7 pontos e ficar na quarta colocação.

No segundo turno, serão cinco jogos em casa. “Vamos tentar somar mais pontos e tentar terminar em uma colocação razoável a fase de classificação”, disse, salientando que se fizer o dever de casa poderão terminar a fase em uma boa colocação.

Leia Também