ASF São Carlos pega o invicto Instituto Lince pelo Paulista

SIGA O SCA NO

17 Out 2023 - 08h24

17 Out 2023 - 08h24 Por Marcos Escrivani

ASF São Carlos terá parada indigesta fora de casa pelo Paulista - Crédito: Zé_Photografy

Após a quarta colocação nos Jogos Abertos do Interior, a equipe de futsal feminino ASF São Carlos volta suas atenções para o Campeonato Paulista e a partir das 18h desta terça-feira, 17, estará em ação no ginásio municipal de esportes Zé do Feijão, em Taboão da Serra.

O desafio são-carlense é ‘parada indigesta’, já que a equipe comandada pelo técnico Fabiano Lourenço terá pela frente o invicto Instituto Lince, base da seleção brasileira.

Para o importante desafio, Fabiano disse que a equipe está preparada. “Mas sabemos das dificuldades e respeitamos muito o adversário”, ponderou. “Entretanto nossa meta é fazer uma apresentação consistente, com marcação forte e utilizar a velocidade. Vamos tentar anular as principais jogadas do adversário e buscar fazer um bom jogo e tentar um bom resultado”, finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também