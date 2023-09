Asf São Carlos pega as Guerreiras Pinda de olho em vitória no Paulista

Asf São Carlos que a vitória para subir na classificação - Crédito: Zé_Photografy

Após uma breve pausa na tabela, a Asf São Carlos estará em ação pela fase de classificação do Campeonato Paulista e a partir das 19h desta terça-feira, 12, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho recepciona as Guerreiras Pinda, de Pindamonhanga.

A equipe é uma das mais experientes do interior paulista, mas a equipe são-carlense vem de vitória em cima das visitantes, já que no turno inicial, fora de casa, venceram.

E a expectativa do técnico Fabiano Lourenço é que uma nova vitória seja conquistada. Porém, as dificuldades serão grandes, na visão do treinador. “Nossa única vantagem (e pequena) é jogar em casa. Vai ser difícil, mas vamos em busca dos três pontos”, ressaltou.

De acordo com Fabiano o resultado positivo é de suma importância, já que a Asf São Carlos está atualmente na sétima colocação e com a conquista dos três pontos o salto será significativo. “Vamos assumir a terceira colocação”, disse.

Preparação forte

Foram 11 dias de treinos para as atletas e neste período, Fabiano disse que as atividades foram marcadas por muita intensidade, além de recuperação física e mental das atletas. “A meta é que todos possam se doar 100%”, disse. “Trabalhamos a defesa para que possamos evitar gol e, paralelamente, o sistema ofensivo, pois temos que buscar as vitórias. Foram atividades bem abrangentes no intuito de melhorar o rendimento de todo o grupo, pois se aproxima a fase decisiva das competições que estamos presentes”, finalizou.

