Asf São Carlos joga mal e perde no Paulista

Time são-carlense não teve uma boa jornada e pagou com a derrota - Crédito: Divulgação

A expectativa era de uma boa apresentação e uma consequentemente vitória. Mas as esperanças de um resultado positivo foram por água abaixo após uma partida considerada pelo técnico Fabiano Lourenço abaixo da média.

Desta forma, a equipe de futsal feminino Asf São Carlos amargou mais uma derrota na fase de classificação do Campeonato Paulista. Na noite de sábado, 24, no ginásio de esportes Presidente Ciro, perdeu para Praia Grande por 2 a 1.

Fabiano lamentou o resultado e disse que sua equipe teve a posse de bola, mas não foi efetiva. “Percebi minhas atletas lentas. Tinham a posse de bola, mas sem velocidade, sem envolver as adversárias”, pontuou. “Mérito para Praia Grande que teve uma boa proposta de jogo. Marcou forte, anulou nossas principais jogadas e foi eficiente nos ataques”, disse.

No primeiro tempo, a Asf São Carlos empatou em 0 a 0 com as anfitriãs, mas em contra ataques levou dois gols. No final da partida descontou e teve chance de empatar. Porém dois bons ataques foram desperdiçados.

De acordo com Fabiano, nas próximas três semanas as atividades serão dedicadas para recuperação de algumas atletas e muitos treinos intensivos, já que o próximo compromisso são os Jogos Regionais que acontecem em Lençóis Paulista.

