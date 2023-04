Asf São Carlos inicia a caminhada no Campeonato Paulista

SIGA O SCA NO

Time são-carlense faz a estreia no Paulista e sonha com um bom resultado - Crédito: Zé Photografic

“É um sentimento de honra e de muito prazer poder dirigir esta equipe”. Assim definiu o técnico Fabiano Lourenço, a estreia da Asf São Carlos, após vários, no Campeonato Paulista de Futsal Feminino. A partida acontece a partir das 16h desta terça-feira, 25, no ginásio municipal de esportes Milton Oliaio Filho. O adversário da vez é um velho conhecido: CA Taboão da Serra.

Em entrevista ao São Carlos Agora, o comandante disse que o desafio principal era justamente colocar o time na principal competição do Estado. “O sonho será concretizado nesta terça”, comentou.

Com relação ao Paulista, Fabiano disse que a principal preocupação é fazer bons jogos e somar pontos. E buscar se classificar bem na primeira fase (composta por oito times). “Vamos enfrentar as principais equipes do Estado”, explicou, salientando que a fase de classificação é composta por dois turnos.

O primeiro desafio na competição é justamente contra um velho conhecido, que disputa a Copa Paulista. “O adversário é difícil, mas a meta é buscar a vitória. Pontuar e chegar no mata-mata em uma boa colocação, cumprir nosso papel e desempenhar bem”, finalizou.

DEU RUIM NO CLÁSSICO

Na noite de sábado, 22, pela terceira rodada da fase de classificação da Copa Paulista, no ginásio municipal de esportes Gigantão, em Araraquara, a Ferroviária levou a melhor e venceu a Asf pela contagem mínima. O gol único do encontro foi marcado na etapa inicial.

O técnico Fabiano Lourenço disse que a partida foi bem equilibrada nos dois tempos. Bem disputado, o encontro teve poucas chances de gol. Porém as anfitriãs foram mais efetiva e conseguiram a vitória.

Leia Também