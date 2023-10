ASF São Carlos goleia São José pelo Paulista

SIGA O SCA NO

25 Out 2023 - 08h27 Por Marcos Escrivani

ASF é a terceira melhor equipe no Paulista: vitória com autoridade em cima do São José - Crédito: Zé_Photografy

A equipe de futsal feminino ASF São Carlos encerrou em grande estilo a fase de classificação do Campeonato Paulista. Na noite desta terça-feira, 24, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, goleou o São José por 5 a 1 e terminou na terceira colocação com 20 pontos. Ao longo da competição, o time conquistou seis vitórias e dois empates.

Com o resultado, nas quartas de final, a equipe decidirá a classificação em casa, por ter a melhor campanha. De acordo com o técnico Fabiano Lourenço, a partir de agora, novas metas serão tratadas na competição.

O jogo

Em tom de alívio, após seguidas apresentações instáveis devido a maratona de jogos, Fabiano não escondeu a satisfação em ver suas atletas desempenharem muito bem contra o São José, o vice-líder do campeonato.

No primeiro tempo a ASF já vencia com autoridade, ao aplicar 3 a 0. Na etapa final, apenas controlou o adversário e ampliou o placar para 5 a 1.

“Voltamos a jogar bem após intensos e seguidos jogos. A terceira colocação superou nossas expectativas. Impusemos uma marcação forte e controlamos a partida. Tenho apenas que elogiar o empenho de todas as atletas que se superam na temporada”, disse o técnico ao final da partida.

