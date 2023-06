Asf São Carlos goleia no Paulista e assume a 3ª posição

Goleada são-carlense: Asf não toma conhecimento do São Bernardo e manda 7 a 0 - Crédito: Divulgação

Com um jogo envolvente e sempre em alta intensidade, a Asf São Carlos conquistou uma expressiva vitória na noite desta sexta-feira, 2, ao golear a ADC São Bernardo por 7 a 0, no ginásio municipal de esportes Presidente Ciro II. O jogo foi pela fase de classificação do Campeonato Paulista de futsal feminino e com o resultado, o time são-carlense chegou aos 7 pontos e assumiu a terceira colocação.

Gabi (3), Nayara, Hinara, Kerolin e Naly foram as artilheiras da noite. Esta é a terceira vitória seguida da equipe comandada pelo técnico Fabiano Lourenço. Anteriormente havia vencido o Fut Fera (Guará) e Guerreiras (Pinda), ambas por 4 a 2.

“Foi um bom jogo, um resultado expressivo. Aumenta a confiança e a motivação. Mostra que estamos no caminho certo. Estamos em terceiro lugar e o mais importante é que pudemos rodar o elenco e todas as atletas jogaram. Durante todo o jogo mantivemos um ritmo forte e não demos chance em momento algum para o adversário”, disse o técnico.

CLASSIFICAÇÃO

1. São José, 14 pontos

2. Campos do Jordão, 9

3. Asf São Carlos, 7

4. Taboão da Serra, 5

5. Lince, 4

6. Guerreiras de Pinda, 4

7. Praia Grande, 4

8. São Bernardo, 0

