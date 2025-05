ASF São Carlos goleia e assume ponta na Copa da LPF

Para Fabiano, ASF sofreu além do necessário para golear o Move Mauá - Crédito: Jhonatan Celestino

Uma goleada que valeu a ponta. Assim foi o resumo da expressiva vitória da equipe adulta ASF São Carlos em cima do Move Mauá, por 9 a 1 na tarde de sábado, 24, pela fase de classificação da Copa da LPF. A partida foi realizada no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

O dilatado placar fez com que a ASF encerrasse a sua participação nesta fase em 1º lugar com 12 pontos. Mas a colocação é provisória, foi a Fundesporte Araraquara e Fut Fera de Guará possuem 9 pontos e lutam pela primeira colocação. O que ajuda o time são-carlense é a boa margem de saldo de gols. Terminando em primeiro ou segundo lugar, a ASF se classifica direto para a semifinal da competição.

Goleada ilusória?

A goleada foi comemorada, pois era o resultado almejado pela equipe. Mas o técnico Fabiano Lourenço não gostou do rendimento da equipe. De acordo com ele, por exemplo, o primeiro tempo terminou em 2 a 1 para o time são-carlense.

“Tivemos dificuldades para construir o resultado. Sofremos além do necessário”, analisou. “O primeiro tempo, nossa equipe não rendeu. Tanto no individual, como no coletivo. Na etapa final, com 2 minutos, mesmo vencendo, optei pela goleira-linha e aí os gols começaram a sair. Que isso sirva de lição para toda a equipe. Temos que buscar a evolução para a fase final, pois nossa meta é o título. Vamos trabalhar mais para melhorar cada vez mais”, finalizou.

