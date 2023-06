Asf São Carlos faz jogo parelho com atual campeão paulista

Time são-carlense foi resiliente e fez jogo parelho com o Lince/Magnus - Crédito: Zé_Photografic

O Lince/Magnus, atual campeão paulista e considerada uma das melhores equipes do país no futsal feminino não encontrou vida fácil em São Carlos na noite desta terça-feira, 13, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

Com atletas que integram as seleções brasileira e paraguaia em seu elenco, o Lince/Magnus encarou a Asf/São Carlos como franca favorita à vitória. Após um disputado jogo, conseguiu vencer por 3 a 0, mas as são-carlenses realizaram um jogo parelho, decidido somente nos minutos finais da partida, válida pela fase de classificação do Campeonato Paulista.

Na etapa inicial, as visitantes venciam por 1 a 0, porém sem domínio das ações. No início da segunda etapa, as comandadas do técnico Fabiano Lourenço tiveram chances claras de empate e desperdiçaram.

Os erros custaram caro pois, faltando dois minutos para o encerramento do encontro, o Lince/Magnus ampliou para 2 a 0 e em seguida a Asf São Carlos teve uma atleta expulsa. Com uma atleta a mais, as visitantes selaram a vitória em 3 a 0.

Com o resultado, o time são-carlense caiu para a terceira colocação na tabela, permanecendo com 7 pontos e encerra a participação no turno inicial contra Praia Grande no sábado, 24, na casa do adversário.

“A partida foi boa, porém difícil. Enfrentamos talvez, a melhor equipe do Brasil no futsal feminino. Elas imprimiram um ritmo muito forte e enquanto tivemos pernas, conseguimos equilibrar. Mas no final da partida o cansaço falou mais alto e as adversárias foram eficientes nos contra-ataques para estabelecer a vitória”, ponderou Fabiano ao final da partida.

