ASF SÃ£o Carlos estreia nos Joguinhos da Juventude e quer repetir 2024

Que estreia: sub18 da ASF São Carlos aniquilou Descalvado ao aplicar 9 a 0 - Crédito: Divulgação

Enfim, o futsal feminino da ASF São Carlos está em ação na temporada 2025. E em grande estilo. Na noite de quarta-feira, 19, a equipe sub18 comandada pela técnica Ana Cláudia Bianconi estreou com o pé direito nos Jogos Abertos da Juventude e goleou Descalvado por 9 a 0 no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção.

Em 2024 a ASF chegou à final estadual e a meta este ano é repetir a dose e o ‘avant première’ da jovem equipe são-carlense não poderia ser melhor. Bia e Dyhorrana (três cada), Isabelly (dois) e Manu foram as artilheiras da noite.

Contra Descalvado foi o primeiro passo, já que a ASF São Carlos estreou na fase sub-regional que tem ainda no grupo Itirapina e Dourado. Nesta fase acontece turno único e apenas a campeã segue para a fase regional e posteriormente, a final estadual que reúne as oito melhores equipes da categoria do Estado de São Paulo.

A técnica Aninha não escondeu o otimismo em atingir a meta. Porém, antecipo que a equipe está bem rejuvenescida e isso pode pesar nos momentos decisivos. “No ano passado, nossa equipe era mais cascuda. Hoje temos atletas de 15, 16 e 17 anos e isso pode pesar em momentos de pressão. Mas qualidade técnica e competitividade, nós temos”, garantiu.

