ASF São Carlos estreia no Paulista e encara o tradicional São José

Na estreia do Paulista, ASF São Carlos tem um desafio complicado em casa - Crédito: Jhonatan Celestino

Um jogo equilibrado e muito estudado, sem as atletas das duas equipes se expondo. Assim espera Fabiano Lourenço quanto a partida de estreia da ASF São Carlos no Campeonato Paulista de Futsal Feminino. Às 19h desta terça-feira, 20, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, um jogo que promete testar os nervos de quem comparecer à praça esportiva, bem como dos envolvidos. O time são-carlense recebe a visita do São José, uma das mais tradicionais equipes do futsal feminino nacional.

Fabiano tem a expectativa de um jogo bem equilibrado, mas joga a responsabilidade do favoritismo ao time visitante que possui uma grande infraestrutura e um time qualificado. “São José disputa a Liga Nacional e em algumas oportunidades medimos forças contra essa equipe, que sempre levou a melhor”, reconheceu, referindo-se aos Jogos Abertos e Campeonato Paulista.

Entretanto, o treinador são-carlense disse que a ASF também busca seu espaço e desta forma, pretende armar uma equipe com cuidados defensivos, mas buscar o jogo. “O que me preocupa um pouco é que nas últimas três semanas apenas treinamos. Específico para este jogo, mas foram só treinos. Acredito que nosso time esteja um pouco sem ritmo de jogo”, observou.

Indagado sobre a possibilidade da vitória, Fabiano preferiu não cravar uma possibilidade, afirmando apenas que irá montar uma equipe competitiva e buscar o resultado positivo.

