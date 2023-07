ASF São Carlos estreia com goleada no returno do Paulista

SIGA O SCA NO

Jogadoras comemoram gol: ASF conquistou importante vitória no Paulista - Crédito: Zé_Photografy

A estreia no segundo turno do Campeonato Paulista de Futsal Feminino não poderia ter sido melhor para a ASF São Carlos que goleou Praia Grande na tarde de sábado, 29, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

O time orientado pelo técnico Fabiano Lourenço goleou as visitantes por 4 a 0, gols de Rafa, Gabi e Nay (2). Porém, de acordo com o treinador, a vitória foi “enroscada”.

Com a conquista dos três pontos, a ASF São Carlos se mantém na luta por uma classificação para a segunda fase da competição.

Porém ao analisar a partida, Fabiano disse que a vitória foi complicada e consolidada apenas nos dez minutos finais. “Praia Grande impôs muitas dificuldades. O primeiro tempo foi 0 a 0”, disse. “Só aos 10 minutos a Rafa fez 1 a 0, passamos a ter mais chances. Porém, conseguimos fazer mais três gols nos minutos finais, quando a adversária colocou goleira-linha. Conseguimos ‘roubar’ a bola e concluir a partida”, disse.

ATÉ O SOL?

O jogo entre ASF e Praia Grande teve que ficar parado por aproximadamente 20 minutos. É que um toldo que existia na entrada principal do ginásio de esportes foi retirado e o sol castigou diretamente os olhos da goleira de Praia Grande. Por uma questão de “fair play” os árbitros paralisaram o jogo e esperaram que o sol deixasse de ofuscar a visão da defensora visitante.

