Asf São Carlos divide atenções em três frentes

Futsal feminino disputa, simultaneamente, três competições e a meta é ‘beliscar’ a fase final em todas - Crédito: Zé_Photografy

Com a equipe de futsal feminino ASF São Carlos, “não tem tempo ruim”. Com um vasto calendário esportivo em 2023, as jogadoras comandadas pelo técnico Fabiano Lourenço representam a cidade de maneira honrosa e com muita determinação.

Atualmente, o time são-carlense divide as suas atenções em três torneios esportivos e em todos, com imensas chances de se classificar para a segunda fase.

No Campeonato Paulista está na terceira colocação com 17 pontos e garantido para as quartas de final, vai cumprir tabela diante do líder e invicto Instituto Lince/Taboão, na casa do adversário, no dia 17 de outubro. Depois, no dia 24, em casa, pega o vice-líder (e também invicto), São José.

Na Liga Paulista, a situação são-carlense não é confortável. A equipe está apenas na 6ª colocação com 3 pontos e o sinal de alerta está ligado. A equipe depende apenas de suas forças para ir à segunda fase. Porém, não pode mais tropeçar. Domingo, 1, por exemplo, encara o Desportivo Mogiano, fora e obrigatoriamente tem que vencer.

Por fim, a equipe de Fabiano Lourenço estreou bem na Copa Record. Foi até Cravinhos e goleou o adversário por 4 a 0. Agora se prepara para encarar Sertãozinho, pela segunda rodada da primeira fase. A partir da será dia 3 de outubro em Santa Rita do Passa Quatro.

