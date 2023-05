Asf São Carlos desencanta e conquista primeira vitória no Paulista

SIGA O SCA NO

Jogadoras da Asf comemoram gol na vitória em cima das Guerreiras de Pinda - Crédito: @edsonsilvafotography

Demorou um pouco, mas aconteceu. No ginásio municipal de esportes Alto do Tabau, a Asf São Carlos conquistou na noite de terça-feira, 23, a primeira vitória no Campeonato Paulista de Futsal Feminino.

Eficiente, a equipe do técnico Fabiano Lourenço venceu a Guerreiras de Pinda por 4 a 2, em uma partida memorável.

A equipe são-carlense foi dona absoluta das ações durante toda a partida. Segura na defesa e eficiente no ataque, chegaram a abrir 3 a 0 mesmo atuando na casa do adversário.

“Esta vitória dá motivação para a sequência da competição. Ainda mais após a derrota para a Ferroviária, em casa, pela Copa da Liga Paulista. Confesso que o resultado foi inesperado e isso pesou. As jogadoras conversaram entre si e ainda antes da partida em Pinda sobre até onde poderiam chegar. Isso foi bom, pois o time foi para a quadra contra um adversário tradicional. Dominou, se impuseram e conquistaram um resultado que dá um ânimo maior e mais motivação”, disse, salientando que o próximo compromisso será dia 2 de junho contra São Bernardo na casa do adversário. “Vamos nos preparar forte para este desafio”.

VIDA OU MORTE

De acordo com Fabiano, a vitória em Pinda foi oportuna, já que a Asf tem nesta quinta-feira, 25, a sua primeira “final do ano”. Em Guará, encara o Fut Fera no encerramento da fase de classificação da Copa da Liga Paulista.

Para ter a chance de se classificar para a segunda fase como uma das melhores terceiras colocadas entre todos os grupos participantes, tem que vencer. De preferência por uma boa margem de gols.

“É um jogo de vida ou morte e a vitória no Paulista trouxe uma motivação extra para as jogadoras buscarem o resultado que nos interessa”, finalizou Fabiano.

