Asf São Carlos dá show e vence CATS em em Taboão da Serra

ASF São Carlos brilhou e conquistou importante vitória diante da CATS, em Taboão da Serra - Crédito: Jhonatam Celestino

O ginásio municipal de esportes Zé do Feijão, em Taboão da Serra, assistiu uma apresentação de gala das comandadas da técnica Ana Cláudia Bianconi e na noite desta sexta-feira, 24, venceram o CATS por 2 a 0. Com o resultado, a ASF assumiu a liderança do grupo na Copa da LPF.

O time são-carlense esteve impecável e nos minutos iniciais fez 1 a 0 e com a vantagem soube controlar o time de Taboão. As atletas demonstravam nervosismo e as são-carlenses souberam administrar a vantagem e chegaram a criar chances para ampliar. Porém, todas desperdiçadas.

No segundo tempo, o CATS ‘subiu’ a marcação e passou a pressionar a ASF que manteve a mesma forma de jogar e com isso as duas equipes criaram várias chances. Segundo Aninha, as da sua equipe eram muito mais claras.

Nos minutos finais, o CATS optou pela goleira-linha e com um forma agressiva de jogar, a ASF ampliou para 2 a 0 e criou ainda, de acordo com a comandante são-carlense, mais 3 chances claras, que foram desperdiçadas.

Com o resultado, a ASF assumiu a liderança do grupo A. A equipe está invicta e se confirmar a ponta, se classifica diretamente para a semifinal da competição.

Sub20 goleia

Na manhã de domingo, 26, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, a ASF na categoria sub20 recebeu a visita de Diadema pela Copa da LPF e não teve trabalho. Em manhã inspirada, as são-carlenses golearam por 6 a 1 e estão na primeira colocação.

Nesta terça-feira, 28, a equipe orientada pela técnica Aninha vira a chavinha e foca o Campeonato Paulista da categoria e a partir das 19h, no ginásio poliesportivo Altos de Santana, pega São José em uma partida que promete ser bem complicada, devido a qualidade das adversárias.

Base

As categorias de base da ASF estiveram em ação na tarde de sábado, 25, no ginásio poliesportivo Semef, em São Caetano, quando enfrentaram o Arbos A, de Santo André. O sub15 foi derrotado pela andreenses por 3 a 1. Emilly anotou o gol são-carlense.

O sub11 e sub13 também estiveram em ação. O sub11 perdeu por 15 a 0 e o sub 13, por 8 a 0.

Leia Também