ASF São Carlos dá o troco, vence Jaú e é finalista nos Regionais

SIGA O SCA NO

Futsal feminino mostra força nos Regionais e vai disputar o ouro - Crédito: Miltinho Marchetti

Vitória com gostinho de vingança. Em 2022, na semifinal do futsal feminino dos Jogos Regionais, Jaú 2 a 1 na ASF. Um ano depois, na mesma fase da competição, o troco e com juros.

Desta forma, na manhã deste sábado, 22, no Centro Esportivo Marimbondo, a ASF São Carlos venceu Jaú por 2 a 0 pela semifinal dos Regionais e vai disputar a decisão às 10h deste domingo, 23. O adversário será Pirajuí, que goleou São Roque por 5 a 0.

Com a vaga na decisão, além de disputar a medalha de ouro, a ASF assegurou presença nos Jogos Abertos do Interior.

Ao final da partida, Fabiano Lourenço comemorou e não esqueceu a eliminação na edição passada da competição. “Demos o troco. Jaú sempre está em nosso caminho e em 2022, levaram a melhor ao fazer 2 a 1. Mas este ano, conseguimos disputar o título e ir aos Abertos. Fruto de um trabalho sério. Jogamos bem e controlamos a partida. Foi uma atuação tranquila e agora vamos nos preparar para a decisão”, finalizou Fabiano.

Leia Também