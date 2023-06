Asf São Carlos dá adeus à Copa da Liga Paulista

SIGA O SCA NO

Atletas mostraram determinação, mas foram eliminadas da Copa da Liga Paulista - Crédito: Zé_Photografic

A Asf São Carlos estava animada e vinha de uma sequência de três vitórias. Busca novo resultado positivo para garantir uma vaga para a semifinal da temporada 2023 da Copa da Liga Paulista.

Porém, o sonho foi desfeito na noite de sexta-feira, 9. Em um jogo eliminatório, pelas quartas de final, no ginásio municipal de esportes Zé do Feijão, o time orientado pelo técnico Fabiano Lourenço foi eliminado pelo Taboão da Serra.

No tempo normal, a equipe são-carlense empatou em 1 a 1, resultado que levava a partida para a prorrogação. No tempo extra, as são-carlenses tinham que vencer, porém foram derrotadas por 1 a 0.

Ao final do jogo, Fabiano lamentou a eliminação, mas elogiou a garra e a disposição das suas atletas. “Considero que fomos eliminados precocemente. Mas o CATS fez por merecer a vaga. Apostou em uma marcação forte e baixa e teve o mérito. Apostou em uma proposta de jogo e foi eficiente. Tivemos um grande volume de jogo e muitas chances. Mas não conseguimos concluir com precisão. É triste, mas é um sonho que ficou pelo caminho”, lamentou.

