Asf São Carlos corre atrás da primeira vitória no Paulista

Equipe são-carlense tem partida considerada fundamental pelo Paulista e busca a primeira vitória - Crédito: Zé_Photografic

Com um empate e duas derrotas até aqui, a Asf São Carlos corre atrás da primeira vitória no Campeonato Paulista e a partir das 19h desta terça-feira, 23, terá a quarta chance. No ginásio municipal de esportes Alto do Tabau, encara as Guerreiras Pinda, em Pindamonhangaba.

Para este importante compromisso o técnico Fabiano Lourenço terá alguns desfalques entre atletas suspensas e lesionadas. Por outro lado, uma boa notícia: a estreia da ala Kerolin Neves, gaúcha de Pelotas e que foi contratada no final da semana passada. “Ela chega para compor o grupo”, disse o técnico.

“A expectativa é de um bom jogo, temos que pontuar. E quem sabe, conquistar a primeira vitória. O adversário é experiente, disputa o Paulista há anos e acredito em um compromisso complicado. Mas estamos esperançosos em trazer pontos para casa”, analisou Fabiano.

OBSTÁCULOS

Fabiano relatou ainda que, nas três partidas anteriores, a Asf passou por muitos obstáculos em seu primeiro ano de Campeonato Paulista.

Segundo ele, no primeiro jogo (empate com Taboão em 1 a 1), não pode contar com várias atletas pois a FBFS não liberou atletas contratadas para esta temporada e foi obrigada a utilizar jogadores do sub18.

Posteriormente, nas duas partidas fora de casa, na derrota para Campos do Jordão disse que, se as oportunidades fossem concluídas com êxito, o resultado seria outro.

Já contra São José, o jogo foi complicado e uma derrota “apertada” para um adversário de qualidade, onde a Asf São Carlos mostrou uma partida bem competitiva.

