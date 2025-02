ASF São Carlos conhece as adversárias no Paulista

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

ASF São Carlos conhece as adversárias do Paulista; no sub20 e adulto, seis equipes buscam o título - Crédito: Divulgação

Aconteceu na tarde desta quinta-feira, 27, na sede da Federação Paulista de Futsal o Conselho Arbitral do Campeonato Paulista Feminino (sub20 e adulta). Representada pelo técnico Fabiano Lourenço, que irá orientar a equipe adulta, São Carlos teve as informações sobre a competição prevista para início no dia 26 de abril.

Nas duas categorias são seis equipes participantes que se enfrentam em turno e returno. As duas primeiras se classificam direto para a semifinal. As equipes restantes disputam uma pré-semifinal em eliminatória simples

O sub20 terá como adversárias E.C. Taboão, São José Futsal, Guerreiras de Pinda, São Caetano/Fênix e Instituto Tiger.

A representação adulta irá encarar E.C. Taboão, São José Futsal, AD Campos do Jordão, ABCD Guarulhense e EC Praia Grande.

Nos próximos dias a Federação irá divulgar a tabela de classificação da primeira fase do torneio.

Leia Também