Asf São Carlos confirma presença na Liga Paulista e foca título estadual

Asf São Carlos confirma presença em mais um desafio que promete ser complicado no segundo semestre - Crédito: Zé_Photografy

Em plena disputa do Campeonato Paulista e já se preparando para os Jogos Regionais que serão realizados em Lençóis Paulista, a equipe de futsal feminino Asf São Carlos confirmou a participação em uma competição estadual no início desta semana.

Em conselho arbitral online realizado nesta terça-feira, 20, o técnico Fabiano Lourenço revelou que o time são-carlense estará presente no campeonato da Liga Paulista. Além da Asf, mais nove times confirmaram presença: Ferroviária, Bebedouro, Botucatu, Taboão da Serra, Mauá, Mogi, Itapetininga, Hortolândia, Marília e Amparo.

Ficou definido que a fase de classificação será composta por um turno completo, com cada time cumprindo dez jogos (cinco em casa e cinco fora). Oito classificam-se para as quartas de final. Posteriormente ocorrem as semifinais e a final. A partir da segunda fase (mata-mata) as partidas eliminatórias.

A competição terá início após os Jogos Regionais. A princípio, no dia 24 de julho.

EM 2022

De acordo com Fabiano, no primeiro semestre a Liga Paulista realiza uma copa, um torneio de “tiro curto”, com os times divididos em grupos. Já no segundo, acontece o campeonato promovido pela entidade, mas com todas as representações se enfrentando.

No ano passado, a Asf ficou vice-campeã e na final, após dois jogos, perdeu o título para a Ferroviária de Araraquara. Este ano, o técnico disse que a meta é trabalhar passo a passo e tentar ser campeão.

“Mas para isso, na primeira fase, temos que fazer uma boa campanha e conseguir uma boa classificação. A partir das quartas de final, traçar novos objetivos e buscar a conquista máxima”, afirmou.

De acordo com o técnico são-carlense, paralelamente ao campeonato da Liga, a Asf irá disputar o Paulista e os compromissos das duas competições serão intercaladas. “Vamos trabalhar de uma forma inteligente, utilizar todas as atletas e procurar realizar campanhas expressivas em ambos os torneios”, finalizou.

Leia Também